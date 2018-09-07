مندوب روسيا في الأمم المتحدة: نحو 50 ألف إرهابي ينشطون في إدلب

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول إدلب، اليوم الجمعة، أن على السلطات السورية أن تناضل من أجل الحفاظ على وحدة البلاد.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزا، موجها الحديث إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا "تصريحاتكم جاءت في الوقت المناسب، حول أن للسلطات السورية الحق الكامل بالكفاح لإعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد، وعلاوة على ذلك، هذا واجب الحكومة السورية أمام الشعب".

© Sputnik . Mikhael klementyev بوتين: الإرهابيون في إدلب يعدون استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية

وأعلن فاسيلي نيبينزيا، أن حوالي 50 تشكيلا مسلحا ينشط في منطقة إدلب ، مشيرا الى أن عدد المسلحين يصل لحوالي 50 ألف مسلح.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "ينشط ما بين 40 و 45 تشكيلا إجراميا في منطقة خفض التصعيد في إدلب، ويصل إجمالي عددهم لحوالي 50 ألف مسلح".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن أنه يود دعوة جميع الإرهابيين في سوريا لإلقاء أسلحتهم، لكنه اعترض على إمكانية إعلان هدنة في إدلب، مشيرا إلى أن المشاركين في القمة لا يمكنهم تحمل مسؤولية الإرهابيين والمعارضة المسلحة التي لا تشارك في المباحثات.

وقال بوتين خلال افتتاح قمة روسيا وتركيا وإيران: "لا وجود لممثلي المعارضة المسلحة على الطاولة هنا، وبالتأكيد لا وجود لممثلي "جبهة النصرة" و "داعش"، أعتقد أن الرئيس التركي محق بشكل عام، لكنه لا يمكننا التأكيد عوضا عن إرهابيي جبهة النصرة وداعش حول أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار واستخدام الطائرات المسيرة المزودة بعبوات ناسفة".