لقاء مرتقب لوزيري الطاقة الروسي والأمريكي

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أنه سيلتقي بنظيره الأمريكي، ريك بيري، يوم 13 أيلول/سبتمبر الجاري، في موسكو، وسيبحث معه العقوبات المرتقبة على إيران ومسألة خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير الروسي للصحفيين: "سيكون لدينا لقاء يوم 13 أيلول/سبتمبر في موسكو، سنبحث التعاون في مجال الطاقة".

وأضاف نوفاك بأن "مواضيع اللقاء ستكون التعاون في مجال الطاقة، كفاءة الطاقة، وإعادة العلاقات في مجال حوار الطاقة. بالتأكيد سنتحدث عن الوضع في سوق النفط والغاز…وسنبحث إنشاء البنية التحتية [للغاز، وعلى وجه الخصوص، خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2".

وأشار نوفاك إلى أنه "في المرة الماضية بحثنا بالطبع، عواقب العقوبات على إيران، والتي يمكنها التأثير على الأسواق الدولية، والعقوبات التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها في تشرين الثاني/نوفمبر. أعتقد بالتأكيد بأننا سنتطرق لهذا الموضوع، نظرا لأنه يؤثر كثيرا على توقعات السوق".

وتابع وزير الطاقة الروسي بأن إيران لم تتوجه لروسيا، لكي تلعب دور الوسيط بينها وبين الولايات المتحدة.

وكان نوفاك قد التقى بنظيره الأمريكي ريك بيري، ووزير الخزانة ستيفن منوتشيني، يوم 27 حزيران/يونيو، وتم خلال اللقاء بحث مسائل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة وقضايا الوضع الراهن وآفاق التعاون ومشاركة وعمل الشركات الأمريكية في السوق الروسية، بما في ذلك شركات مثل "إكسون موبيل" وشركة "شلمبرغر"، وشركة "هاليبرتون"، و"هانيويل" وآخرين… وتم كذلك نقاش تأثير العقوبات على هذه الشركات.