الدفاع الروسية: 26 نقطة عبور جديدة نظرا لاحتمال زيادة اللاجئين العائدين إلى سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية إنه نظرا لاحتمال زيادة عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا تقرر فتح 26 نقطة عبور أخرى.

© Sputnik . Natalia Seliverstova وزارة الدفاع الروسية تتعاون مع الدول المجاورة لسوريا بشأن عودة اللاجئين

موسكو — سبوتنيك . صرح رئيس المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين الفريق فلاديمير سافتشينكو، أنه نظرا لاحتمال زيادة عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا تقرر فتح 26 نقطة عبور أخرى.

وقال سافتشينكو: "فيما يتعلق بالزيادة المتوقعة في تدفق السوريين العائدين، يجري اتخاذ تدابير تمهيدية لفتح 26 نقطة عبور إضافية، بما في ذلك ميناءين بحريين وثلاث نقاط جوية. ويتم العمل وفقا لخارطة الطريق للتعاون مع السلطات السورية".

وأفاد المركز الروسي قبل يومين بأن أكثر من 40 مواطنا سوريا عادوا إلى منازلهم من لبنان خلال يوم واحد.

وجاء في النشرة الإخبارية اليومية للمركز أنه: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة عاد عبر منفذي "جديدة يابوس" والدبوسية" 45 لاجئا (من بينهم 14 امرأة، و 23 طفلا).

وأشارت النشرة إلى أن 11859 لاجئا عادوا منذ 18 تموز/ يوليو 2018 إلى سوريا من عدة دول أجنبية، حيث عاد من لبنان 11541 ومن الأردن 318 لاجئا.

وجاء في النشرة أيضا أن "الفرق الهندسية خلال الـ24 الساعة الماضية أزالت الألغام في مناطق دير فول وتلبيسة و تلدو في محافظة حمص، وتم تطهير 5 هكتار من الأراضي و 6 مبنى وكيلومتر من الطرق، وتم العثور وتدمير 84 قطعة متفجرة. بما في ذلك ست قطع يدوية الصنع".