برلماني روسي: الاستفزازات حول استخدام مزعوم للكيميائي في إدلب مستمرة

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الجمعة، أن الاستفزازات حول استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية في إدلب مستمرة.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف سلوتسكي خلال مؤتمر صحفي: "من الواضح هنا أن الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية التي ترتكز عليها واشنطن منذ 50 عاما ستستمر".

© Sputnik . Vitaly Belousov لافروف ينفي صحة الحديث عن هجوم الجيش السوري بدعم روسي على إدلب

وشدد السياسي الروسي، على أن عدم صحة الاتهامات ضد الرئيس السوري، بشار الأسد أمر واضح، وأن روسيا سوف تتحدث وشركاؤها عن ذلك في مختلف المحافل الدولية.

وعن إدلب، قال سلوتسكي: "هذه هي أصعب منطقة لتخفيض التصعيد في تاريخ الصراع السوري وآخر معقل للقوى الإرهابية واسعة النطاق. لكن هذا لا يوقف الأمريكيين".

وتوقع السياسي أنه في المستقبل القريب ستكون القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب من مختلف البلدان قادرة على طرد الجماعات الإرهابية الدولية من المحافظة.

يُذكر أن منطقة شمال غربي إدلب لا تخضع عملياً لسيطرة القوات الحكومية السورية، حيث تتواجد هناك المعارضة المسلحة، وكذلك إرهابيون من عدد من الجماعات التي تشن هجمات دورية على مواقع القوات السورية، كما تعلن دمشق وموسكو.