الدفاع الروسية: التصرفات الإسرائيلية في سوريا عدوانية وسنحتفظ بحق الرد

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية.

موسكو-سبوتنيك. وقال الناطق: "إسرائيل لم تنبه قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا بشأن العملية المخطط لها.

تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة".

© Sputnik . Максим Блинов الدفاع الروسية: فقدان الاتصال مع طائرة استطلاع روسية على متنها 14 عسكرية

وأضاف: "نتيجة للأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة، قتل 15 جنديا روسيا".

وشدد أن روسيا "تقيم التصرفات الاستفزازية لإسرائيل على أنها عدوانية"، مشيرا "نترك لنفسنا حق الرد".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، عن أن قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا قد فقدت الاتصال مع طاقم طائرة روسية من طراز "إيل-20".

في الوقت الذي رفض فيه الجيش الإسرائيلي التعليق على وقوع هجمات صاروخية استهدفت أهدافا في مدينة اللاذقية السورية.