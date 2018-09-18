شويغو يحدد مهلة لنزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة في إدلب السورية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه حتى تاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول، يجب تجريد جميع الجماعات الإرهابية في إدلب من السلاح بما في ذلك تنظيم "داعش".

موسكو — سبوتنيك . أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الاتفاق الموقع مع الجانب التركي حول إدلب السورية يعطي مهلة زمنية حتى تاريخ 10 تشرين الثاني/ أكتوبر لسحب كافة الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح، التي تمتد على طول خط خفض التصعيد وبعمق 15- 20 كيلومترا.

وجاء حديث الوزير الروسي خلال اجتماع في وزارة الدفاع الروسية. مشيرا إلى أنه على كل تنظيم إرهابي القيام بذلك مثل "داعش" تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابيين، وغيرها من التنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب في منظمة الأمم المتحدة.

وكشف الوزير الروسي عن أنه تم القيام بالكثير من العمل لإعادة العمل إلى طرق المواصلات بين مدينتي حلب وحماة ومن حلب إلى اللاذقية أيضا.