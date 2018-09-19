شركة روسية تبدي استعدادها لبناء مركز للطب النووي في ماليزيا

موسكو — سبوتنيك. وذكرت شركة "روس آتوم" على موقعها في "تويتر" للتغريدات القصيرة "أن شركة "روس آتوم هيلسكيا" (التي تدخل ضمن شركة روس آتوم والمتخصصة في مجال التقنيات الإشعاعية في الطب والصناعة) والمجموعة الطبية الآسيوية الأمريكية وقعتا اتفاقا حول تطوير مشروع مركز الطب النووي في مدينة جوهور- بارو في ماليزيا".
هذا ويعد مجال تطوير الطب النووي (التشخيص الطبي والعلاج الإشعاعي المستخدم في علاج أمراض الأورام وأمراض القلب والأمراض العصبية) أحد مجالات نشاط شركة "روس آتوم".
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