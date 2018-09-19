شركة روسية تبدي استعدادها لبناء مركز للطب النووي في ماليزيا

أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية، اليوم الأربعاء، أن فرع الشركة المتخصص في الطب النووي مستعد لبناء مركز للطب النووي في مدينة جوهوربارو في ماليزيا.

© Sputnik . Fedaa Shahin الاتفاق على إنشاء شركة روسية سورية لبناء وحدات سكنية في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وذكرت شركة "روس آتوم" على موقعها في "تويتر" للتغريدات القصيرة "أن شركة "روس آتوم هيلسكيا" (التي تدخل ضمن شركة روس آتوم والمتخصصة في مجال التقنيات الإشعاعية في الطب والصناعة) والمجموعة الطبية الآسيوية الأمريكية وقعتا اتفاقا حول تطوير مشروع مركز الطب النووي في مدينة جوهور- بارو في ماليزيا".

هذا ويعد مجال تطوير الطب النووي (التشخيص الطبي والعلاج الإشعاعي المستخدم في علاج أمراض الأورام وأمراض القلب والأمراض العصبية) أحد مجالات نشاط شركة "روس آتوم".