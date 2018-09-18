روسيا تطالب تويتر وفيسبوك بالامتثال للقانون

موسكو —سبوتنيك. وأشار رئيس هيئة الرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" إلى أن تويتر بعث برسالة إلى الهيئة تفيد بأن الشركة في النصف الثاني من عام 2018 سوف تقوم بتوطين بيانات المستخدمين الروس على أراضي روسيا.
وأوضح أنه في الواقع، سيكون هذا بداية للتحقق من هذه الشركات. "هذه هي بداية التدقيق، في الواقع. نحن لا نتحقق أبدا من الأدوات، أي أننا نأتي ونطلب من مالك سعة الخادم ما إذا كان هناك عقد مع تويتر. وبهذه المرحلة ينتهي عملنا، بعد ذلك، أولئك الذين يشاركون في الأنشطة التشغيلية والتحقيق، إذا كانوا يعتقدون أن البيانات الشخصية تتسرب، وليست موطنه. لذلك، في الواقع، ستكون بداية المراجعة".
وتجدر الإشارة إلى أن جاروف كان قد أعلن أن "روسكومنادزور"، في أواخر فبراير/شباط، سوف تدقق في عمل تويتر من حيث الامتثال للقانون في توطين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس، وأن التحقق مع الفيسبوك سيكون أكثر تعقيدا وسوف يتطرق ليس فقط على قضايا توطين البيانات الشخصية، ولكن أيضا إزالة المحتوى غير القانوني وفقا للقوانين الروسية، وإزالة حسابات المستخدمين الروس من الفيسبوك.
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