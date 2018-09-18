روسيا تطالب تويتر وفيسبوك بالامتثال للقانون

أعلن رئيس هيئة الرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسية "روسكومنادزور"، ألكسندر جاروف، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة ستقوم في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول بتقديم رسالة إلى كل من "تويتر" و"فيسبوك"، بطلب الامتثال إلى القوانين الروسية المتعلقة بحفظ البيانات الشخصية للمستخدمين الروس داخل الأراضي الروسية.

موسكو —سبوتنيك. وأشار رئيس هيئة الرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" إلى أن تويتر بعث برسالة إلى الهيئة تفيد بأن الشركة في النصف الثاني من عام 2018 سوف تقوم بتوطين بيانات المستخدمين الروس على أراضي روسيا.

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وقال جاروف للصحفيين على هامش منتدى "سبيكتر-2018": "يشارف النصف الثاني من العام على الانتهاء، وقد وضعت لنفسي موعدا في الـ15 ديسمبر/كانون الثاني، سوف اكتب رسالة بطبيعة الحال: أخبرونا أين يتم حفظ هذه البيانات؟ وسيرد علي على نحو ما. وسوف أقدم على نفس الشيء مع فيسبوك. بطبيعة الحال إلى نهاية العام مثل ما وعدت، سوف اعمل هذا. وعلى حد علمي هم يقومون بهذا العمل الآن".

وأوضح أنه في الواقع، سيكون هذا بداية للتحقق من هذه الشركات. "هذه هي بداية التدقيق، في الواقع. نحن لا نتحقق أبدا من الأدوات، أي أننا نأتي ونطلب من مالك سعة الخادم ما إذا كان هناك عقد مع تويتر. وبهذه المرحلة ينتهي عملنا، بعد ذلك، أولئك الذين يشاركون في الأنشطة التشغيلية والتحقيق، إذا كانوا يعتقدون أن البيانات الشخصية تتسرب، وليست موطنه. لذلك، في الواقع، ستكون بداية المراجعة".

وتجدر الإشارة إلى أن جاروف كان قد أعلن أن "روسكومنادزور"، في أواخر فبراير/شباط، سوف تدقق في عمل تويتر من حيث الامتثال للقانون في توطين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس، وأن التحقق مع الفيسبوك سيكون أكثر تعقيدا وسوف يتطرق ليس فقط على قضايا توطين البيانات الشخصية، ولكن أيضا إزالة المحتوى غير القانوني وفقا للقوانين الروسية، وإزالة حسابات المستخدمين الروس من الفيسبوك.