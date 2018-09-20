الكرملين: برقية عزاء من الأسد لبوتين

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، تلقي الكرملين برقية تعزية من الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية تحطم طائرة "إيل-20".

موسكو —سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "تم تلقي البرقية".

© AFP 2018 / Jack Guez كارثة طائرة "إيل-20"... محاولات رفع المسؤولية عن إسرائيل

واختفت طائرة "إيل-20" وهي طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي، عن شاشة الرادار في مساء 17 سبتمبر/أيلول الجاري عندما أغارت 4 طائرات حربية إسرائيلية على منشآت سورية في منطقة اللاذقية.

وذكرت الوكالة أن خبراء عسكريين رأوا أن الهجمة الجوية الغاشمة الإسرائيلية التي صدتها وسائط الدفاع الجوي السوري كانت استطلاعية لجس نبض الدفاع الجوي السوري توطئة لضربة صاروخية مكثفة من الممكن أن تشنها قوات حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت وكالة أنباء روسية إن إسرائيل تحاول التهرب من المسؤولية عن كارثة طائرة "إيل-20".

وأفادت وكالة أنباء موردوفيا وهي إحدى وكالات الأنباء الروسية، بأنه بعد سقوط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" في مياه البحر المتوسط قبالة شواطئ سوريا انطلقت في إسرائيل الإشاعات التي تستهدف رفع مسؤولية الحادث عن الطيران الحربي الإسرائيلي.