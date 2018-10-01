بيسكوف يرفض التعليق حول موعد توريد "إس 300" إلى سوريا

رفض السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، التعليق على جدول توريد منظومة "إس300" إلى سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن معلومات حول موعد التوريد: "لا ليس لدي ما أقوله بهذا الصدد".

© Sputnik . Pavel Lisitsyn تقديرات إسرائيلية بنقل "إس 300" لسوريا في هذا التاريخ

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره السوري بشار الأسد، عن خطط تسليم سوريا منظومة صواريخ "إس — 300"، وذلك بعد أسبوع من سقوط الطائرة الروسية فوق مياه البحر المتوسط قبالة السواحل السورية.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان لها، إن "الرئيس بوتين أبلغ الأسد، خلال اتصال هاتفي، بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة "إس — 300" الحديثة"، محملا إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال في وقت سابق، اليوم، إنه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم تزويد سوريا بمنظومة الدفاع الجوي "إس — 300" خلال أسبوعين، وهي قادرة على اعتراض الأهداف الجوية على مسافة تتجاوز 250 كم.