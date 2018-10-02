الكرملين: بوتين قد يجري محادثة سريعة مع وزير الطاقة السعودي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن لا خطط للقاء منفصل بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، لكن اتصالات بينهما قد تجري على هامش منتدى أسبوع الطاقة الروسي.