بوتين يغزو المكتبات بروزنامة 2019... يصارع النساء ويحتضن فهدا (صور)

استقبلت المكتبات في روسيا، هذا الأسبوع، الروزنامات الخاصة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للعام الجديد 2019.

وبحسب مراسل محطة "سي إن إن" الأمريكية، الذي اطلع على الروزنامات الجديدة، فقد "تم تصميمها من أجل إظهار أن الروس يتمتعون برئيس قوي يتمسك بزمام الأمور، كما تظهر في الوقت نفسه أن بوتين رجل حنون، والزعيم الشعبي.

ويظهر الرئيس بوتين في الروزنامات الجديدة، ما بين هو يحتضن كلبا وفهدا صغيرين، ويخوض مصارعة بالأذرع مع النساء، ويمتطي الخيل خلال الشتاء، ويلتقط صورا له مع أسلحة.

What do Queen Elizabeth, female arm-wrestlers & Russian weapons have in common? They all feature in the latest surreal selection of Vladimir Putin 2019 calendars. pic.twitter.com/6EhKRLsCZO — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) September 26, 2018

ولاقت روزنامات فلاديميز بوتين الجديدة رواجا هائلا، إذ يتسابق العديد على شرائها، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي.

Did a report about the new 2019 Vladimir Putin Calendars. Now getting inundated with requests for copies. Maybe Russia’s next export item? #cnn #russia pic.twitter.com/8OIxfHaOsg — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) October 2, 2018

Definitely will get myself one of these. Essential purchase. — David Aldrich (@EMCreditFocus) September 30, 2018

I have bought out all of the Putin calendars so don't even bother trying to get one. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/at5wldI97w — Leni (@TweetLeni) September 28, 2018

So stoked, my Putin calendar arrived today. I wonder if @realDonaldTrump got his copy? #Putin2019 pic.twitter.com/hEXqWmaurB — Annie Pick (@anniepicky) October 1, 2018

وفي غضون ذلك، كشف استطلاع حديث للرأي، أجراه مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استطاع أن يتخطى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالثقة لدى المواطنين، إذ حصل على نسبة 30% من الأصوات مقابل 27% فقط لترامب.