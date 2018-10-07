عودة مرشح غبار سفينة الفضاء "إم إس-09" إلى الأرض

صرح مصدر في مجال الصواريخ والفضاء، اليوم الأحد، بأن طاقم السفينة الفضائية "إم إس-08" الذي عاد إلى الأرض، أحضر معه مرشح غبار السفينة "إم إس-09"، التي تم اكتشاف ثقب في جسمها، في وقت سابق، للبحث وسط الغبار عن رقاقة معدنية.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من بين الشحنات التي عادت مع السفينة "إم إس-08" ينال الموقع رقم 111 أكبر قدر من الاهتمام. إنه مرشح غبار السفينة "إم إس-09"، وعينة من الثقب في جسمها".

© Sputnik . Alexey Filippov ناسا: التصريحات الأخيرة بشأن الثقب في مركبة "سويوز" لا تعني أنه تخريب متعمد

وسيحاول الخبراء العثور وسط الغبار على آثار من الألومنيوم، المصنوع منه المقصورة، وإذا تم العثور على آثار من الألومنيوم ، فإنه سيشير إلى أن الثقب قد حدث أثناء الطيران المداري.

جدير بالذكر أن رواد الفضاء بالمركبة "سويوز إم إس-09" اكتشفوا تسربا للهواء في ليلة 30 آب/أغسطس، وقام الطاقم بفحص جميع المقصورات واكتشف، حسب تعبير رئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، "ثقبا متناهي الصغر". وتم تحديد مكان تواجده في مقصورة المعيشة، وليس في جهاز الهبوط، ولذلك فهو لا يهدد عودة المركبة الفضائية إلى الأرض. وقام رواد الفضاء الروس حينها، بإغلاق هذا الثقب بواسطة مادة لاصقة خاصة.

وتم تشكيل لجنة من "روسكوسموس" للتحقيق في أسباب ظهور الثقب في جسم المركبة الفضائية، ترأسها النائب الأول لرئيس "روسكوسموس"، نيكولاي سيفاستيانوف. ولم يحدد بعد موعد انتهاء عمل اللجنة.

وفي أوائل أيلول/سبتمبر، أفيد بأن رواد الفضاء الروس على محطة الفضاء الدولية تلقوا تعليمات بجمع كل الأدلة الممكنة على وجود ثقب في مركبة الفضاء سويوز" إم إس-09"،التي يمكن أن تساعد في التحقيقات.