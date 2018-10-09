"الخارجية الإندونيسية" تشكر روسيا على المساعدات الإنسانية

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية "أعربت وزارة خارجية إندونيسيا، بالنيابة عن قيادة البلاد، عن امتنانها للجانب الروسي، مشيرة إلى أن نقل المساعدات الإنسانية، مظهر آخر من مظاهر الشراكة الودية التقليدية بين البلدين".

© REUTERS / ANTARA FOTO 150 ألف شخص لا يزالون تحت الأنقاض بعد زلزال إندونيسيا

هذا وقامت روسيا وبقرار حكومي، اتخذ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، بـ تسليم نحو 25 طنا من المساعدات الإنسانية للمواطنين الإندونيسيين المتضررين من الزلزال المدمر وأمواج تسونامي، الذي وقع في نهاية أيلول/ سبتمبر، والتي تم إيصالها للمتضررين بواسطة طائرات وزارة الطوارئ الروسية، وتشمل المساعدات محطات متنقلة لتوليد الطاقة ومحطات معالجة مياه وخيام وحرامات.

يذكر أن سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي ضربت جزيرة سولاويسي الإندونيسية يوم 28 أيلول/سبتمبر، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر، ما أدى إلى مقتل 1407 أشخاص.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تكثر فيها الزلازل.

وكان زلزال وأمواج مد عاتية أدت في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.