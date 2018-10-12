موسكو: أخصائيو "حظر الأسلحة الكيميائية" ينتهكون ضمان الحفاظ على الأدلة في سوريا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن أخصائيي مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينتهكون بشكل صارخ الإجراء الخاص بضمان الحفاظ على الأدلة في سوريا.

© REUTERS / MICHAEL KOOREN شولغين: شركاؤنا الغربيون لم يحضروا لخشيتهم رؤية "حسن" الصغير الذي سيكشف أكاذيبهم

باريس — سبوتنيك . صرح المندوب الروسي الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، اليوم الجمعة، بأن موظفي بعثة الوقوف على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ، ينتهكون بشكل صارخ الإجراء الخاص بضمان الحفاظ على الأدلة.

وقال شولغين في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "بالطبع تعمل بعثة الوقوف على استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل سيء: فهم لا يذهبون إلى مسرح الأحداث، مكتفين بالتحقيق عن بعد، وتقوم البعثة بعمل استنتاجاتها بناء على مواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بيانات مقدمة من منظمات غير حكومية وبيانات المعارضة".

وأضاف شولغين: "ينتهك موظفو بعثة الوقوف على استخدام الأسلحة الكيميائية بشكل صارخ تسلسل إجراءات ضمان الحفاظ على الأدلة المادية. وفي الوقت نفسه، لا يدرسون البيانات المقدمة من الحكومة السورية والجيش الروسي ".