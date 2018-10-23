بولتون: أطلعت بوتين على المعلومات المتواجدة لدى واشنطن في قضية خاشقجي

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أنه أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المعلومات المتواجدة لدى واشنطن في قضية مقتل خاشقجي.

OSMAN ORSAL بريطانيا: مزاعم السعودية بشأن وفاة خاشقجي غير معقولة

موسكو — سبوتنيك . أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، أنه أثناء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه بسير التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بولتون في مؤتمر صحفي في موسكو: "أبلغت الرئيس بوتين بالمعلومات التي تلقيناها من السعودية. تعلمون أن هذه المعلومات جاءت من الرئيس (دونالد) ترامب وأيضا من وزير الخارجية ومن مدير "سي أي ايه".

وقالت موسكو اليوم الثلاثاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر إنه يجب الاسترشاد بالمعلومات الرسمية حول قضية خاشقجي لإعلان رد على الواقعة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على ضرورة الاسترشاد بالمعلومات الرسمية المحققة لإبداء رد فعل على قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتابع المتحدث الرسمي للكرملين: "لإبداء رد فعل على حادثة الصحفي، يجب امتلاك معلومات محققة. نحن وإياكم سمعنا التصريحات الرسمية من الرياض، التي تؤكد عدم ضلوع أفراد العائلة المالكة فيما حدث".

وأضاف: "لقد أخذنا ذلك بالاعتبار، فيما عدا ذلك، فإنها مسألة تحقيق، وهنا يجب بالطبع التعامل بالمعلومات الرسمية فقط والمحققة".

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.