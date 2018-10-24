الكرملين: بوتين مستعد لزيارة الولايات المتحدة لكن لا قرار بذلك بعد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، تطرقا في لقائهما أمس لموضوع تبادل الزيارات بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

موسكو- سبوتنيك. وأكد بيسكوف استعداد الرئيس بوتين لزيارة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا قرار بذلك بعد.

ERIC THAYER مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي: بحثت إمكانية عقد قمة بين ترامب وبوتين

وأضاف المتحدث الرسمي للكرملين للصحفيين، ردا على سؤال حول استعداد روسيا لمناقشة زيارة محتملة لبوتين إلى الولايات المتحدة، "نحن بالتأكيد مستعدون. عموما تم التطرق لموضوع تبادل الزيارات، لكن لا قرارات في هذا الشأن حتى الآن".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قد التقى أول من أمس الاثنين، بسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، حيث ناقشا من بين أمورا أخرى، ملف تطورات الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، كم لتقى كذلك بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

كما التقى بولتون بالرئيس بوتين، حيث ناقشا قضايا العلاقات الثنائية وسوريا والنزاعات الإقليمية والأمن الاستراتيجي.

وأعلن جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب، سيكون سعيدا جدا بلقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش اجتماع دولي مرتقب في باريس.

ومن المقرر أن يشارك الرئيسان في فعاليات باريس المكرسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيجري الرئيسان محادثات في العاصمة الفرنسية، على هامش هذه الفعالية.