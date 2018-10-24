الكرملين: بوتين مستعد لزيارة الولايات المتحدة لكن لا قرار بذلك بعد

موسكو- سبوتنيك. وأكد بيسكوف استعداد الرئيس بوتين لزيارة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا قرار بذلك بعد.
وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قد التقى أول من أمس الاثنين، بسكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، حيث ناقشا من بين أمورا أخرى، ملف تطورات الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، كم لتقى كذلك بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
كما التقى بولتون بالرئيس بوتين، حيث ناقشا قضايا العلاقات الثنائية وسوريا والنزاعات الإقليمية والأمن الاستراتيجي.
وأعلن جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب، سيكون سعيدا جدا بلقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش اجتماع دولي مرتقب في باريس.
ومن المقرر أن يشارك الرئيسان في فعاليات باريس المكرسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيجري الرئيسان محادثات في العاصمة الفرنسية، على هامش هذه الفعالية.
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