روسيا والسعودية تمددان اتفاق استقرار سوق النفط

© Sputnik . Vitaliy Belousov الفالح: قد يحدث تعطل آخر مفاجئ وغير مسبوق في الإمدادات

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات بثتها قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد اتفاقهما للمحافظة على استقرار سوق النفط.

وقال الوزير: "تستطيع المملكة وروسيا التدخل المشترك وقيادة الدول المنتجة الأخرى للحفاظ على الأسواق من عدم الخروج من نطاق التوازن".

وفي سياق متصل بقطاع النفط، أعلن الوزير السعودي عن توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار، وذلك خلال منتدى الدولي "مبادرة مستقبل الاستثمار" والذي يقام في الرياض.

وقال الوزير لقناة "الإخبارية" السعودية، "لدينا ثروات هائلة للمشتقات غير النفطية سيتم استثمارها في قطاع الإنتاج"، مضيفا "المملكة تركز على تفعيل التصدير بـ10 أضعاف للمنتجات غير النفطية".

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، أعمال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الملقب بـ" دافوس في الصحراء"، المشروع الذي أطلقه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، العام الماضي، حيث سيسلط الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى اقتصاد البلاد.