طائرة أمريكية تتجسس على الحدود الغربية لروسيا

أفاد موقع خدمة "PlaneRadar" بأن طائرة دون طيار تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "RQ-4B-30 Global Hawk" قامت بجولة استطلاعية، أمس الجمعة، استمرت 11 ساعة، بمحاذاة حدود مقاطعة كالينينغراد الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وأقلعت الطائرة من قاعدة "سيغونيلا" الجوية في صقلية الساعة 9:30 بتوقيت موسكو، صباح أمس الجمعة. وأجرت الطائرة دون طيار جولة استطلاعية لمدة خمس ساعات بالقرب من حدود منطقة كالينينغراد، فوق ليتوانيا. ثم قامت بعدة رحلات جوية على طول منطقتي لينينغراد وبسكوف على طول الخط من مدينة تارتو الإستونية إلى خليج فنلندا. وعادت إلى القاعدة في الساعة 20:30 بتوقيت موسكو.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الجولات الاستطلاعية التي تقوم بها الطائرات الأمريكية قرب الحدود الروسية.

ودعت وزارة الدفاع مرارا البنتاغون لوقف هذا النشاط، لكن الولايات المتحدة رفضت.