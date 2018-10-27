طائرة أمريكية تتجسس على الحدود الغربية لروسيا

موسكو — سبوتنيك. وأقلعت الطائرة من قاعدة "سيغونيلا" الجوية في صقلية الساعة 9:30 بتوقيت موسكو، صباح أمس الجمعة. وأجرت الطائرة دون طيار جولة استطلاعية لمدة خمس ساعات بالقرب من حدود منطقة كالينينغراد، فوق ليتوانيا. ثم قامت بعدة رحلات جوية على طول منطقتي لينينغراد وبسكوف على طول الخط من مدينة تارتو الإستونية إلى خليج فنلندا. وعادت إلى القاعدة في الساعة 20:30 بتوقيت موسكو.
PlaneRadar (@ua4wiy_) October 26, 2018
وفي الآونة الأخيرة، تزايدت الجولات الاستطلاعية التي تقوم بها الطائرات الأمريكية قرب الحدود الروسية.
ودعت وزارة الدفاع مرارا البنتاغون لوقف هذا النشاط، لكن الولايات المتحدة رفضت.
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