روسيا تحدد الاتفاقيات التي يجب على المبعوث الجديد إلى سوريا الاعتماد عليها

دعت روسيا المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى الاعتماد على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن سوريا.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin افتتاح ممر تجاري بين مناطق الإرهابيين وسيطرة الدولة السورية شمال حماة

الأمم المتحدة — سبوتنيك . دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، للاعتماد على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن سوريا

وقال نيبينزيا: "أعتقد ان بيدرسون لا يجب أن يتخلى عما تم التوصل إليه قبل تعيينه.. لدينا القرار 2254 (حول سوريا) الذي يعتبر أساسا للتسوية السياسية، إضافة الى صيغة أستانا، وسوتشي، وما تم تحقيقه حتى الآن لتشكيل لجنة دستورية".

وتابع: "من غير المهم ما نفكر بشأن المبعوث الجديد، المهم أن الحكومة السورية مستعدة للعمل معه، وأن يكون نزيها، وموضوعيا، وأن يحاول الدفع قدما بعملية السلام".