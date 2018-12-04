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    مؤتمر صحفي للمتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    موسكو: التزامنا صارم بتنفيذ معاهدة الصواريخ والجانب الأمريكي يعلم ذلك

    © Sputnik . Aleksei Kudenko
    روسيا
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    أكدت موسكو التزام روسيا الصارم بتنفيذ معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي على علم بذلك.

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يصل إلى حفل إحياء ذكرى يوم الهدنة بعد 100 عام من نهاية الحرب العالمية الأولى في باريس
    © REUTERS / POOL
    واشنطن تهدد وتمهل موسكو 60 يوما "للامتثال" لاتفاقية الصواريخ
    موسكو — سبوتنيك. علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، مؤكدة التزام بلادها الصارم بتنفيذ المعاهدة وأن الجانب الأمريكي على علم بذلك.

    وقالت زاخاروفا: "روسيا تلتزم تماما ببنود المعاهدة والجانب الأمريكي على علم بذلك".

    وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، هددت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، بأنها ستعلق التزاماتها تجاه معاهدة الصواريخ ما لم تقوم روسيا بالامتثال للاتفاقية خلال 60 يوما.

    وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي في العاصمكة البلجيكية بروكسل، إن روسيا تقوم بإجراء اختبارات على صواريخ "اس اس 8" وتستخدم منصات الإطلاق الثابتة والمتحركة، ما اعتبره "تهديدا لأمن أوروبا"، و"خرقا للمعاهدة". وتابع: "ماضون في ردع روسيا عن تلك الانتهاكات".

    "الناتو": احتمال إنهاء المعاهدة

    بدوره أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن أسفه من احتمالية انتهاء معاهدة الصواريخ، مشيرا إلى أنها ساعدت الحلف في مراقبة الأسلحة، كما طالب روسيا بالامتثال للمعاهدة.

    وقال ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي من بروكسل، "أندم على أننا نرى نهاية محتملة لهذه المعاهدة، لأنها مكنتنا من التحكم بالأوضاع ومراقبة الأسلحة وتصنيعها".

    وأضاف: "ندعو روسيا إلى أن تغتنم الفرصة الأخيرة وتلتزم. ولكننا يجب أن نجهز أنفسنا لفترة لا توجد فيها معاهدة مراقبة الأسلحة".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الخارجية الروسية, معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى, وزارة الخارجية الروسية, المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا, روسيا الاتحادية
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