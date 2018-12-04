موسكو: التزامنا صارم بتنفيذ معاهدة الصواريخ والجانب الأمريكي يعلم ذلك

أكدت موسكو التزام روسيا الصارم بتنفيذ معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مشيرة إلى أن الجانب الأمريكي على علم بذلك.

© REUTERS / POOL واشنطن تهدد وتمهل موسكو 60 يوما "للامتثال" لاتفاقية الصواريخ

موسكو — سبوتنيك . علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، مؤكدة التزام بلادها الصارم بتنفيذ المعاهدة وأن الجانب الأمريكي على علم بذلك.

وقالت زاخاروفا: "روسيا تلتزم تماما ببنود المعاهدة والجانب الأمريكي على علم بذلك".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، هددت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، بأنها ستعلق التزاماتها تجاه معاهدة الصواريخ ما لم تقوم روسيا بالامتثال للاتفاقية خلال 60 يوما.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي في العاصمكة البلجيكية بروكسل، إن روسيا تقوم بإجراء اختبارات على صواريخ "اس اس 8" وتستخدم منصات الإطلاق الثابتة والمتحركة، ما اعتبره "تهديدا لأمن أوروبا"، و"خرقا للمعاهدة". وتابع: "ماضون في ردع روسيا عن تلك الانتهاكات".

"الناتو": احتمال إنهاء المعاهدة

بدوره أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن أسفه من احتمالية انتهاء معاهدة الصواريخ، مشيرا إلى أنها ساعدت الحلف في مراقبة الأسلحة، كما طالب روسيا بالامتثال للمعاهدة.

وقال ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي من بروكسل، "أندم على أننا نرى نهاية محتملة لهذه المعاهدة، لأنها مكنتنا من التحكم بالأوضاع ومراقبة الأسلحة وتصنيعها".

وأضاف: "ندعو روسيا إلى أن تغتنم الفرصة الأخيرة وتلتزم. ولكننا يجب أن نجهز أنفسنا لفترة لا توجد فيها معاهدة مراقبة الأسلحة".