الدفاع الروسية تعلن عودة قاذفات "تو-160" من فنزويلا

أعلنت وزارة الدفاع الروسي، اليوم السبت، أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية تو-160 التابعة للقوات الجوية الروسية الذين أتموا رحلة عبر الأطلسي بدون توقف إلى فنزويلا في 10كانون الأول/ديسمبر، عادوا إلى قواعد التمركز في روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان لقسم المعلومات والاتصالات في وزارة الدفاع: "القاذفات الاستراتيجية "تو-160" عادت إلى قواعد التمركز في روسيا بعد القيام بزيارة دولية لجمهورية فنزويلا".

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن طياري "تو-160" التابعة للقوات الجوية الروسية، نفذوا رحلة جوية مدتها 10 ساعات فوق حوض الكاريبي في إطار زيارة وفد من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى فنزويلا.

وقامت مقاتلة "سو-30" و"إف-16" التابعة للقوات الجوية الفنزويلية بمرافقة قاذفات "تو-160" حيث نفذ طيارو الدولتين تدريبات على التعاون في الجو خلال تنفيذ مهام الرحلة.

وكانت قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من نوع "تو 160"، بالإضافة إلى طائرتي "آن-124" و"إيل-62" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، قد وصلت إلى فنزويلا بدعوة من سلطات كراكاس، وقيادة الطيران العسكري الفنزويلي.