موسكو تعرب عن قلقها بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب

أعربت موسكو عن قلقها إزاء ارتفاع عدد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في إدلب السورية، مشيرة في الوقت ذاته إلى الارتياح بخصوص وصول خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في حادث استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة حلب.

© Sputnik . BASSEM HADDAD مخططات إرهابية لاستفزاز آخر باستعمال مواد سامة في منطقة خفض التصعيد في إدلب

موسكو — سبوتنيك . أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو قلقة بشأن الارتفاع في عدد انتهاكات نظام وقف إطلاق النار في إدلب، والتي وصل عددها لأكثر من ألف.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "الارتفاع في عدد انتهاكات نظام وقف العمليات العسكرية (في منطقة خفض التصعيد) يدعو للقلق. تم رصد أكثر من ألف انتهاك منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2018. من المهم عدم السماح بانهيار نظام وقف العمليات العسكرية، وضمان الانسحاب الكامل للتشكيلات الراديكالية والأسلحة الثقيلة من منطقة خفض التصعيد".

وفي سياق متصل عن الأوضاع في سوريا، أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن ارتياح موسكو لوصول خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في حادث استخدام الأسلحة الكيميائية، الذي وقع في حلب تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت زاخاروفا للصحفيين عن وصول خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الحادث الكيميائي الذي وقع في حلب السورية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر: "نعبر عن ارتياحنا، أنه نتيجة للنداءات المتكررة التي وجهها الجانبان السوري والروسي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فقد وصل خبراء البعثة إلى سوريا، في 6 كانون الثاني/ يناير للتحقيق في حادث كيميائي باستخدام الكلور".