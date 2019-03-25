إندونيسيا تستبدل بوينغ بطائرات روسية (صورة)

وقال مانتوروف:
"تعد دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، بما في ذلك إندونيسيا، واحدة من الأسواق الرئيسية للترويج للطائرات الروسية المدنية الجديدة. والمفاوضات على طائرات "إم إس — 21" جارية أيضا".
ووفقا له، سوف يتعين على الطائرة أولا الحصول على شهادة وفقا للمعايير الروسية والأوروبية، واصفا أن طائرات "إم إس 21" منافس كبير في سوق آسيا والمحيط الهادئ ويتضمن إمكانيات جيدة جدا".
يذكر أن طائرات من طراز "إم إس — 21" طورتها شركة إيركوت بالتعاون مع مكتب تصميم ياكوفليف منذ عام 2010. تم تأجيل بدء الإنتاج المتسلسل، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على شركة الطائرات المتحدة، والتي تشمل شركة إيركوت.
وفي أواخر شهر آذار / مارس الجاري، تخلت شركة الطيران الإندونيسية جارودا إندونيسيا عن شراء 49 طائرة "بوينغ ماكس 737" بعد حادث تحطم الطائرة الاثيوبية في 10 آذار / مارس، والتي أسفرت عن مقتل 137 شخصا على متنها.
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