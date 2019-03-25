إندونيسيا تستبدل بوينغ بطائرات روسية (صورة)

صرح وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف في إحدى مقابلاته أن إندونيسيا يمكن أن تشتري طائرات روسية من طراز MS-21، والتي ستكون بديلاً لطائرة "بوينغ ماكس 737" التي تحطمت مؤخراً في إثيوبيا.

وقال مانتوروف:

"تعد دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، بما في ذلك إندونيسيا، واحدة من الأسواق الرئيسية للترويج للطائرات الروسية المدنية الجديدة. والمفاوضات على طائرات "إم إس — 21" جارية أيضا".

ووفقا له، سوف يتعين على الطائرة أولا الحصول على شهادة وفقا للمعايير الروسية والأوروبية، واصفا أن طائرات "إم إس 21" منافس كبير في سوق آسيا والمحيط الهادئ ويتضمن إمكانيات جيدة جدا".

© Sputnik . Sergey Mamontov طائرة الركاب الروسية الجديدة (إم.إس-21) تجتاز أولى رحلاتها الجوية، وهي أول طائرة تجارية تنتجها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

يذكر أن طائرات من طراز "إم إس — 21" طورتها شركة إيركوت بالتعاون مع مكتب تصميم ياكوفليف منذ عام 2010. تم تأجيل بدء الإنتاج المتسلسل، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على شركة الطائرات المتحدة، والتي تشمل شركة إيركوت.

وفي أواخر شهر آذار / مارس الجاري، تخلت شركة الطيران الإندونيسية جارودا إندونيسيا عن شراء 49 طائرة "بوينغ ماكس 737" بعد حادث تحطم الطائرة الاثيوبية في 10 آذار / مارس، والتي أسفرت عن مقتل 137 شخصا على متنها.