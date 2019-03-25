زاخاروفا تعلق على تقرير مولر حول الهاكرز الروس

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا اليوم الاثنين:

"بالطبع، لم يتمكنوا من ترك موضوع الهاكرز بلا مناقشة، أي أنه لم يكن هناك تواطؤ مع روسيا، ولكن كان هناك هاكرز. وهذا، برأيي، قصة أكثر سخافة من تواطؤ ترامب مع الروس".

وأضافت ممثلة الخارجية الروسية "هل يمكنكم أن تتخيلوا، أن الولايات المتحدة، التي تمتلك أقوى ميزانية عسكرية تبلغ قيمتها بالمليارات، والتي تمتلك أكثر النظم حماية للمعلومات تطوراً، تعرضت لهجوم من قبل 25 هاكرا، قاموا بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية".

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الكرملين يعتبر أن الاتهامات الواردة بحق روسيا في تقرير المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، لا أساس لها.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم أمس في بيان، أن نتائج عمل مولر، أكدت غياب أي تواطؤ أو تنسيق بين الحملة الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، مع الحكومة الروسية، في انتخابات 2016.