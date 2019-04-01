"غازبروم" تمد 37 % من خط أنابيب "التيار الشمالي – 2" عبر بحر البلطيق

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة "حتى الوقت الراهن، تم وضع 915 كيلومتراً من خط أنابيب الغاز" التيار الشمالي —2"، في عمق بحر البلطيق، حوالي 37 في المئة من الطول الإجمالي على مستوى المسارين، ويتم وضع الجزء البحري من خط الأنابيب "التيار الشمالي- 2 " بدقة، وفقا للجدول الزمني".

ويذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. كما تبلغ كلفة المشروع ثمانية مليارات يورو، ومن المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار يورو.

ويخطط لبناء خط الأنابيب "التيار الشمالي-2" بمحاذاة خط أنابيب "التيار الشمالي-1"، حيث يمر عبر المناطق الإقليمية أو الاقتصادية للدول الواقعة بمحاذاة شواطئ بحر البلطيق، روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا، وسينتهي بناؤه في عام 2019.

وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا، التي تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسي عبر أراضيها، فضلا عن الولايات التي بدورها تضع خططا طموحة لتصدير غازها الطبيعي المسال إلى أوروبا.