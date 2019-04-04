الخارجية الروسية: نتائج تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول انتخابات أوكرانيا مسيسة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو للصحفيين، اليوم الخميس، بأن التقرير الأولي لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، يحتوي على قائمة صحيحة بانتهاكات الإجراءات والقواعد، لكن الاستنتاجات مسيسة.

وقال غروشكو: "نحن نعلم عن هذا النقص في عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فنتائج التقرير تحددها السياسة النفعية، ولا تبنى على أساس قائمة انتهاكات الإجراءات والقواعد".

ويرى غروشكو أن هناك خلل في تنظيم مراقبة الانتخابات الأوكرانية، أولاً وقبل كل شيء، من خلال منع دخول مراقبين روس، بالإضافة إلى حرمان حق تصويت الأوكرانيين في روسيا وفي جمهوريات دونباس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سابقا، إن الكرملين يود أن يرى في السلطة في أوكرانيا حزب سلام وليس حرب.

ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في أوكرانيا، يوم الأحد 31 نيسان/أبريل. ووفقا للجنة الانتخابات فلم يحصل أي من المرشحين العدد اللازم من الأصوات للفوز في الجولة الأولى. وذكرت اللجنة بعد معالجة 60.28% من الأصوات أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي يتصدر في الجولة الأولى بنتيجة 30.36% من الأصوات ويتبعه الرئيس الحالي بيوتر بوروشينكو — 16.40% من الأصوات. وأيد رئيسة المعارضة يوليا تيموشينكو 13.08% من الناخبين، وستجري الجولة الثانية للانتخابات الأوكرانية في 21 أبريل/نيسان.