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21:27 05 أبريل/ نيسان 2019
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    تعاون علمي روسي سعودي قد يحدث ثورة في صناعة الطيران

    تعاون علمي روسي - سعودي قد يحدث ثورة في صناعة الطيران

    © Photo / Pimenov Danil Yuryevich
    روسيا
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    تمكن علماء من جامعتي جنوب الأورال الروسية، والملك سعود، من إيجاد ومعالجة بيانات جديدة عن قوة المواد اللازمة لصناعة الطيران، لتكون مرجعا مستقبليا لمصممي المنشآت الصناعية والطيران.

    دراسة مواد المستقبل

    المشروع المشترك لجامعة جنوب الأورال وجامعة الملك سعود يعتمد على دراسة خصائص المواد الجديدة اللازمة للمعدات "الذكية". حيث قام علماء بدراسة خصائص قوة هذه المواد المركبة في درجات حرارة مرتفعة، ونشرت نتائج الأبحاث في آذار/ مارس 2019 في مجلة "علوم وهندسة المواد: أ" والتي تتضمن دراسة معدل تشوه الشد تحت تأثير درجات الحرارة العالية وتدمير المركب المدلفن Al-15vol٪ B4C، والذي يتم الحصول عليه عن طريق قولبة الحقن.

    تعاون علمي روسي سعودي قد يحدث ثورة في صناعة الطيران
    © Photo / Pimenov Danil Yuryevich
    تعاون علمي روسي سعودي قد يحدث ثورة في صناعة الطيران

    وتم نشر هذه النتائج لتكون بمثابة مرجع يسمح لمصممي المنشآت الصناعية والطيران باستخدامها في المستقبل.

    ووفقا للدراسة، تعد هذه المواد المستندة إلى الألومنيوم واعدة جدًا في مجال الطيران، لأنها خفيفة الوزن وقوية جدًا.

    الذكاء الاصطناعي لمعالجة المعادن

    أوضح مدير المشروع والمحاضرالكبير في قسم تكنولوجيا الهندسة الآلية للفنون التطبيقية في جامعة جنوب الأورال، دانيل بيمينوف أن التعاون بين الجامعتين قد بدأ في عام 2016، وقال:

    "إن الأستاذ عادل طه عباس من جامعة الملك سعود يدرس مواد واعدة جديدة. وفي مختبره كان بإمكانه إجراء تجارب في المقام الأول من أجل الدوران والطحن. ومع ذلك ، فقد واجه مهمة معالجة البيانات التي تم الحصول عليها تجريبيا باستخدام الأساليب الحديثة، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستخراج البيانات وتكنولوجيا التعلم الآلي."

    وتابع بقوله:"في عام 2018، انضم الدكتور محمود سيد سليمان والدكتور مجدي مصطفى الريس في جامعة الملك سعود للمشروع وأصبحا جزءا من فريق العمل."

    تعاون علمي روسي سعودي قد يحدث ثورة في صناعة الطيران
    © Photo / Pimenov Danil Yuryevich
    تعاون علمي روسي سعودي قد يحدث ثورة في صناعة الطيران

    وأشار بيمينوف أن علماء جامعة جنوب الأورال استخدموا تكامل الذكاء الاصطناعي مع التحسين متعدد المعلمات لأنماط الدوران.

    ووفقا له أجرى الباحثون من الجامعة الروسية زيارة إلى جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، حيث أتيحت لهم الفرصة لحضور الاختبارات المعملية.

    وأكد الباحث: "في المستقبل، سيستمر التعاون. ومن المخطط إجراء دراسة مستقبلية لسبائك التيتانيوم الحديث Ti-6Al-4V، التي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الطائرات وصناعة السيارات ومجال النفط والغاز والمستلزمات الطبية."

    الكلمات الدلالية:
    بحث علمي, السعودية, تعاون, طلاب, روسيا
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