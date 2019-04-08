بوتين عقب لقائه مع أردوغان: من غير المقبول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن من غير المقبول تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ، والمهم سلامة أراضي البلاد.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi أردوغان: من الضروري الحفاظ على سلامة الأراضي السورية

موسكو — سبوتنيك . وأضاف الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي بعد المحادثات الروسية التركية ، "أن روسيا وتركيا اتفقتا، بالتنسيق مع السلطات السورية والمعارضة، والأمم المتحدة، على المساهمة في إنشاء اللجنة الدستورية السورية.

وقال بوتين: "لقد اتفقنا مع السيد أردوغان، بالتنسيق مع الحكومة السورية والمعارضة، والأمم المتحدة، على المساهمة بإطلاق اللجنة الدستورية بأسرع وقت".

وأشار بوتين: "كما ناقشتا الوضع في منطقة خفض التصعيد إدلب وآفاق التنفيذ الشامل لمذكرة سوتشي".

وأكد بوتين: "ستواصل روسيا وتركيا العمل الفعال في إطار صيغة أستانا الثلاثية، بمشاركة إيران، الآن، بعد تدمير القوات الأساسية للإرهابيين، يجب التركيز على استقرار الوضع على الأرض وتقدم التسوية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

هذا ويقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث قضايا عديدة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أهمها عقد توريد منظومة "إس-400 تريومف"، إلى أنقرة.