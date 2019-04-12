شويغو: بناء 400 منشأة جديدة لقوات الردع النووية في 2019

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن الوزارة أوعزت ببناء 400 منشأة إضافية تابعة للقوات النووية الاستراتيجية.

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو، في كلمة عقب جلسة اليوم الموحد لاستلام الحمولات العسكرية: "تجاوزنا خططنا في كثير من المؤشرات وفي مسميات كبيرة. كما سمعتم، تم تجاوز مشاريع البنية التحتية في الربع الأول بنحو 11 مرة".

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وأضاف: "آمل أن يتم الحفاظ على هذا المستوى، وسيكون هناك 400 منشأة، بالإضافة لما توقعناه هذا العام تتعلق بقوات الردع النووي الاستراتيجي ككل، سيتم بنائها أيضا"، مشيرا إلى أن هذه مهمة إضافية من الضروري القيام بها".

وأكد أنه "من الضروري، لأن الكثير من ما يتم توفيره للقوات، ولا سيما قوات الصواريخ الاستراتيجية، يحتاج إلى تحسين دقيق ومدروس. وآمل أن تكون جميع الخطط التي حددناها، سيتم تنفيذها في موعدها".

ودائما ما يؤكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على أن القوات النووية الروسية على اهبة الاستعداد لصد أي هجوم على روسيا.

وتسعى روسيا منذ بضع سنوات لتطوير قواتها المسلحة في ظل التحديات العالمية والتوترات في العلاقات مع الغرب وتنامي خطر الإرهاب.