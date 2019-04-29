مصنع روسي يبتكر ما يزيد سرعة الدبابات

قال مصدر مسؤول في مصنع "أورال فاغون زافود"، أهم مصنع روسي لإنتاج الدبابات، لـ"سبوتنيك" إن الماكينة المبتكرة تساعد في تعزيز القدرات الحركية للدبابات.

© Sputnik . Andrey Stanavov صاروخ جديد لمنظومة "إس-400" يسجل رقما قياسيا عالميا

وتعزز الماكينة المبتكرة القدرات الحركية من خلال تحسين أداء عمود التوائي الذي هو واحد من أهم أدوات نقل الحركة. وتستخدم الماكينة الحرارة الشديدة للتأثير على مواصفات أهم حلقات نقل الحركة.

ونوه المصدر إلى أن هذه الماكينة فريدة من نوعها لا يوجد مثيل لها.

وكان مخترعو الماكينة قد جربوها عند إعداد إحدى الدبابات للمشاركة في سباق الدبابات الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية في عام 2018. وحطم جنود الدبابات الروس رقما قياسيا للسرعة بتلك الدبابة (تي-72بي3) بعدما سارت بسرعة 78 كيلومترا في الساعة.