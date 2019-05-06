القاهرة تعزي موسكو في ضحايا طائرة "شيريميتيفو"

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا حادث احتراق طائرة روسية في مطار شيريميتيفو بالعاصمة الروسية موسكو.

وأكد بيان الخارجية المصرية على التضامن الكامل لحكومة مصر وشعبها مع حكومة وشعب روسيا الاتحادية في تلك المحنة، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وكانت النيران قد اشتعلت في طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" بموسكو، يوم أمس الأحد، أثناء محاولتها الهبوط، والتي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك.

ويشار إلى أن الطائرة عادت أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، عن مقتل 41 شخصا، بحادث احتراق طائرة الركاب، الذي وقع بمطار "شيريميتيفو" في موسكو، وكان على متن الطائرة 78 شخصا، بما في ذلك أفراد الطاقم. ووفقًا للبيانات المحدثة المتاحة للتحقيق، فقد نجا حتى الآن 37 شخصًا.

وكانت شركة "إيرفلوت" الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان، أن طائرة "إيرفلوت" تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفو، خلال الرحلة"إس يو 1492"، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السلطات المعنية بالبدء في التحقيق بعناية في الحادث، وكذلك توفير المساعدات اللازمة لكل من يحتجاها، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم.