بومبيو يعزي في ضحايا الطائرة الروسية ويؤكد الاستعداد لتقديم العون

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن تعازيه في ضحايا حادث الطائرة الروسية التي احترقت في مطار شيريميتيفو.

كما أكد الوزير الأمريكي الاستعداد لتقديم العون للروس، وذلك في تصريحات صحيفة نقلها موقع الخارجية الأمريكية.

© AFP 2019 / Viktor Marchukaites فحص الصندوقين الأسودين لطائرة "سوبر جيت - 100" الروسية المنكوبة

وقال بومبيو "نعرب عن تعازينا لهؤلاء الذين لقوا حتفهم في الطائرة التي هبطت في موسكو. يبدو أنه كان هناك العشرات منهم، ونريد التأكيد للروس أننا سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدتهم، وتقديم أي مساعدة ممكنة، والتعبير عن تعازينا في خسارة الأرواح التي وقعت هناك في مطار شيريميتيفو".

وكانت النيران قد اشتعلت في طائرة ركاب في مطار "شيريميتيفو" بموسكو، يوم أمس الأحد، أثناء محاولتها الهبوط، والتي كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك.

ويشار إلى أن الطائرة عادت أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب في محركها.

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، عن مقتل 41 شخصا، بحادث احتراق طائرة الركاب، الذي وقع بمطار "شيريميتيفو" في موسكو، وكان على متن الطائرة 78 شخصا، بما في ذلك أفراد الطاقم. ووفقًا للبيانات المحدثة المتاحة للتحقيق، فقد نجا حتى الآن 37 شخصا.

وكانت شركة "إيرفلوت" الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت الشركة في بيان، أن طائرة "إيرفلوت" تؤكد المعلومات حول اشتعال محرك الطائرة في عقب هبوطها في مطار شيريميتفو، خلال الرحلة"إس يو 1492"، وأوضحت الشركة أن الطائرة "اضطرت للهبوط اضطراريا لأسباب تقنية".

ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السلطات المعنية بالبدء في التحقيق بعناية في الحادث، وكذلك توفير المساعدات اللازمة لكل من يحتجاها، معربا عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم.