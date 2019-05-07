بيسكوف: الكرملين لا يستبعد استقبال بوتين لبومبيو بعد مباحثاته مع لافروف في سوتشي

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء:

"من المقرر إجراء مباحثات بين بومبيو ولافروف، وصدر بيان بهذا الشأن عن وزارة الخارجية الروسية، هذا هو الشيء الرئيسي المجدول لدى بومبيو في سوتشي. ولا نستبعد أن يستقبل الرئيس الروسي بومبيو عقب مباحثات وزير الخارجية".

وحول ما إذا كان يمكن اعتبار لقاء لافروف وبومبيو في سوتشي يوم 14 أيار/مايو الجاري، تحضيرا لاجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، وعما إذا كان يخطط لمثل هذه المحادثات في المستقبل المنظور، أكد بيسكوف، أنه لا توجد اتفاقات واضحة بشأن لقاء قمة بين الرئيسين، لكن موسكو وواشنطن يعلمان أن هناك حاجة إلى مواصلة الحوار على مختلف المستويات.

وأجرى لافروف، أمس الاثنين، عند وصوله إلى روفانييمي، الفنلندية، لقاءً مع بومبيو، استمر حوالي الساعة ووصف وزير الخارجية الروسي المحادثة مع نظيره الأمريكي بانها جيدة وبناءة.

وكانت قد جرت، يوم الجمعة الماضي، أول محادثة هاتفية بين الرئيسين بوتين وترامب في الأشهر الأخيرة، والتي تم تقييمها بشكل إيجابي في موسكو وواشنطن.

ويذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 تموز/يوليو الماضي، وناقشا خلال اللقاء أزمة اللاجئين السوريين، والموقف في أوكرانيا، والتمدد النووي إضافة إلى مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.