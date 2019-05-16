الخارجية الروسية:اعتماد بلدان البريكس للتعامل بالعملات المحلية له أولوية

وقال كالوغين على هامش مؤتمر ممارسة الأعمال التجارية مع دول البريكس، التي عقدت في واشنطن اليوم الخميس:"هذه التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية هي قضية مهمة للغاية، وقادة الدول الخمس يتطرقون إلى هذه المسألة بانتظام خلال مؤتمرات القمة. مصارفنا المركزية تناقش إمكانية تنفيذ هذه المسألة. وهم يبحثون الآليات المطلوبة لذلك".

وتابع بقوله:

"بالطبع، العمل سيكون بتنسيق ثنائي الاتجاه سيتم أولاً: على سبيل المثال، التعامل بين روسيا والهند بالعملات الوطنية. يجب أن ينضج كل شيء، وعندما يتم تهيئة الظروف لذلك، سنكون بالطبع على استعداد لاستكشاف الاحتمالات التي توفرها هذه الآليات، وهذه مهمة ذات أولوية".

وأوضح المسؤول:"كدبلوماسي، سأخبركم، أن هذه التعاملات المتبادلة بالعملات الوطنية هي أداة جيدة للتغلب على عواقب العقوبات. ولكن إنشاء أداة عمل، سيتطلب سنوات من العمل الدؤوب. ولا أستبعد أن التجارة المتبادلة بين البريكس والعملات الوطنية قد تزداد في غضون 5 إلى 10 سنوات".