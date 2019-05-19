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    المركبات القتالية تورنادو-غ في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية آرميا - 2018 (الجيش - 2018) في كوبينكا

    الجيش الروسي يستقبل الدفعة الأولى من راجمة صواريخ "تورنادو - إس"

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    روسيا
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    قال ألكساندر كوتشكين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تيكماش لصناعة الأسلحة الروسية، إنها وردت الدفعة الأولى من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق من طراز Tornado-S المحدثة هذا العام.

    راجمات الصواريخ تورنادو
    © Photo / Ministry of Defence
    للمرة الأولى في الخارج... روسيا تعرض الجيل الجديد من راجمة "تورنادو"
    مينسك — سبوتنيك. وقال إنه "بالنسبة لقاذفة الصواريخ المتعددة المطورة، فإن لدينا نظام جديد".

    وقال كوتشكين في معرض MILEX 2019 للأسلحة والمعدات العسكرية في العاصمة البيلاروسية مينسك إن القوات المسلحة استلمت الدفعة الأولى من قاذفات الصواريخ [الجديدة] "تورنادو — أس" لهذا العام، وبدأ الاستخدام الصناعي التجريبي.

    وأعلن مدير شركة "تيخماش" الروسية فلاديمير ليبين في وقت سابق من شهر مايو/ أيار الجاري أن راجمة الصواريخ "تورنادو-إس" على ذخيرة جديدة ذات مدى أبعد ودقة أكبر.

    وقال ليبين: "يجري العمل في الوقت الحالي على تحسين ذخيرة "تورنادو-إس". ومن المخطط زيادة مدى ودقة إطلاق النار، إضافة إلى توسيع نطاق المهام، التي تنفذها ذخيرة هذه الراجمة من خلال صنع قذائق بأنواع جديدة من الوحدات القتالية".

    وأوضح أن مثل هذه الأعمال تجري على راجمة الصواريخ "تورنادو-جي"، المزودة بقذائف من عيار 122 ملم.

    ووفقا لأقواله، فإن الأجيال الجديدة من راجمتي الصواريخ "تورنادو-إس" و"تورنادو-جي" تملك آفاق تصدير واعدة. وأكد أن الشركة ستعمل في هذا الاتجاه.

    وتجدر الإشارة إلى أن "تورنادو-إس" راجمة صواريخ محدثة من 9كا58 "سميرتش"، وهي مجهزة بصواريخ بعيار 300 ملم ويصل مداها الأقصى إلى 120 كم.

    أما راجمة "تورنادو-جي" فتعتبر النسخة المحدثة من راجمة "غراد".

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