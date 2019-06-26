بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي تحضيرات قمة العشرين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي التحضيرات لقمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية واللقاءات الثنائية المخطط لها.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، ورئيسي مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكا، والدوما، فياتشيسلاف فولودين، ورئيس إدارة الكرملين، أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، ووزراء الخارجية، سيرغي لافروف، والداخلية، فلاديمير كولوكولتسيف، والدفاع سيرغي شويغو، ورئيسي جهاز الأمن الفدرالي، ألكسندر بورتنيكوف والاستخبارات الخارجية، سيرغي ناريشكين، فضلاً عن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون حماية الموارد الطبيعية والبيئة والنقل، سيرغي إيفانوف.

الكرملين: بوتين سيجتمع مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين pic.twitter.com/Sv9lB6mOMS — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) June 25, 2019

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.