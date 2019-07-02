باللغة الأوكرانية.. سيمونيان تدعو زيلينسكي لإطلاق سراح فيشينسكي

طلبت رئيسة تحرير قناة "آر تي" ووكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" مارغريتا سيمونيان، من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المساعدة في إطلاق الصحفي الروسي المحتجز في أوكرانيا كيريل فيشينسكي.

وكتبت سيمونيان باللغة الأوكرانية على صفحتها في تلغرام: قد يتم إطلاق سراح كيريل فيشينسكي غدًا. الصحافي الذي قضى 413 يومًا في السجن لكونه صحفي. سيد زيلينسكي، أناشدك أطلق سراحه".

وفي 18 حزيران / يونيو الماضي، أفاد محامي فيشينسكي، أندريه دومانسكي أنه في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 3 تموز / يوليو، قد تنظر المحكمة قضية فيشينسكي. حيث قد يتم تخفيف حكمه تحت الإقامة الجبرية.

وتم اعتقال كيريل فيشينسكي من قبل جهاز الأمن الأوكراني في شهر مايو/ أيار 2018، واتهم بموجب المادة 111 من القانون الجنائي الأوكراني بالخيانة العظمى.

واحتجز الصحفي لمدة 7 أشهر وتم حظر موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"على الفور بعد احتجاز فيشينسكي.

وواجه فيشينسكي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وناشد فيشينسكي مساعدة فلاديمير بوتين وأعلن أنه سوف يتخلى عن الجنسية الأوكرانية، وأعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الصحافة، آرليم ديزير، عن قلقه إزاء الوضع، حيث عبر عن خيبة أمله إزاء موقف أوكرانيا ودعا إلى إطلاق سراح الصحفي.