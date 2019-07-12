أنظمة "إس 400" الروسية تكون جاهزة للعمل عند الأتراك بعد تجميعها

أعلن المتحدث باسم المجمع العسكري الروسي، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الصاروخية "إس 400" الروسية التي تم توريدها وتسليمها إلى تركيا ستباشر العمل بعد تجميعها بالكامل.

وبهذا الصدد أعلنت الدفاع التركية في بيان لها أن بعد تجميع أنظمة الدفاع الجوي سيتم استخدامها بالشكل الذي تراه مناسبا".

وأعلنت الدفاع الروسية عن توريد، اليوم الجمعة، الشحنة الأولى من منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكدة أن إيصال المكونات المتبقية من المنظومة سينفذ وفقا لشروط العقد والإطار الزمني المتفق عليه.

وقالت الدفاع في بيان: "سيتم تسليم بقية مكونات المنظومة إلى تركيا وفقًا لأحكام العقد المبرم مع الجانب التركي وفي غضون الحدود الزمنية المتفق عليها بين الطرفين".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر/كانون الأول 2017، في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا

وأثار نبأ تعاقد تركيا على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية حفيظة واشنطن، التي ترى ضرورة أن تشتري تركيا تقنيات عسكرية من صنع أميركي أو أطلسي، كونها عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلنت تركيا أنها لن تتخلى عن صفقة شراء منظومات صواريخ الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس – 400" وأن الدفعة الأولى من هذه الصواريخ ستصل إلى البلاد في تموز/يوليو هذا العام، ومن جانبها تزعم الولايات المتحدة الأميركية، أن منظومات صواريخ "إس – 400"، لا تتطابق ومعايير حلف الناتو مهددة تركيا بفرض العقوبات على امتلاكها المحتمل، بل وأعلنت مرارا، أنه بإمكانها تأخير أو إلغاء عملية بيع أحدث طائراتها من طراز "إف – 35" لأنقرة، خاصة وأن تركيا تعتبر إحدى الدول الأعضاء في البرنامج الدولي الأميركي الخاص بتصنيع الطائرة "إف-35"، إلا أن تركيا أعلنت أكثر من مرة من جانبها، بأن منظومات صواريخ "إس – 400"، لا تعد تهديدا بالنسبة لطائرات "إف – 35" .