مباحثات روسية السعودية حول إرسال رائد الفضاء سعودي في رحلة إلى الفضاء

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بروتوكول اللجنة الحكومية المشتركة: "أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات بشأن آفاق الأنشطة الفضائية الثنائية ومجالات المنفعة المتبادلة… بينها التحضير لرحلة قصيرة لرائد فضاء سعودي".

كما تتطلع السعودية لاطلاق بضعة أقمار صناعية صغيرة على متن صاروخ روسي حامل، وتبلغ تكلفة ايصال الاقمار 30 مليون دولار.

وجاء في نص البروتوكول: "مشروع تنظيم إطلاق تجاري للأقمار الصناعية الفضائية الصغيرة إلى مدار أرضي منخفض بمساعدة مركبات الإطلاق الروسية".

وأشارت الوثيقة إلى أن تكلفة خدمات الايصال على متن صاروخ روسي تقدر بمبلغ 30 مليون دولار.

يذكر أن احتمال إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء جاءت على خلفية الزيارة الأخيرة التي قام بها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى روسيا. وزار خلالها مركز مراقبة البعثة والتقى بالمدير العام لشركة روسكوسموس ديمتري روغوزين.