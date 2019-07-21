روسيا تعرب عن ثقتها بقدرة سلطات فنزويلا الشرعية على تخطي الصعوبات بالبلاد

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، عن ثقة روسيا بقدرة السلطات الشرعية في فنزويلا برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو، بالتغلب على الصعوبات في البلاد، مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وكاراكاس لن تتغير.

وقال ريابكوف للصحفيين على هامش أعمال مؤتمر لحركة عدم الانحياز: "في ظل وجود قوى معادية تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد [فنزويلا]، هذا الحدث (اجتماع حركة عدم الانحياز)، أظهر درجة عالية من التضامن".

وأضاف: "من جانبنا، أظهرنا أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا لن تتغير".

وختم نائب وزير الخارجية الروسي، قائلا: "نحن على قناعة راسخة بأن الحكومة الشرعية برئاسة مادورو ستكون قادرة على مواجهة الصعوبات"، مؤكدا "أن الحكومة تحظى بدعم روسيا الكامل".

ويزور ريابكوف فنزويلا في الفترة 20-22 يوليو/تموز الجاري للمشاركة في مؤتمر لحركة عدم الانحياز.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.

هذا وتأسست حركة عدم الانحياز، في سبتمبر/ أيلول عام 1961، ويشارك فيها 120 دولة، بالإضافة إلى 17 دولة و 10 منظمات دولية تتمتع بصفة مراقب.