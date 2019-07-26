لافروف: روسيا تؤيد أي اتفاق تتوصل إليه الحكومة والمعارضة في فنزويلا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو ستؤيد أي اتفاق تتوصل إليه الحكومة والمعارضة في فنزويلا ضمن مفاوضات باربادوس.

قال لافروف في تصريح صحفي "نسمع ونريد أن نسمع أصوات جميع المهتمين بالحل السلمي لأية مشكلة، بما في ذلك المشكلة الفنزويلية...أكدنا من جديد دعمنا لما يسمي بـ"عملية أوسلو"، التي بدأت بمبادرة من الوسطاء النرويجيين بين ممثلي حكومة مادورو وممثلي المعارضة برئاسة السيد غوايدو...هذه الاتصالات مستمرة الآن في منطقة باربادوس".

هذا وتجري في هذه الفترة مفاوضات بين وفد عن الحكومة الفنزويلية ووفد عن المعارضة بقيادة غوايدو في العاصمة النرويجية أوسلو من أجل إنهاء النزاع في البلاد، الذي استمر عدة أشهر.

هذا وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن وفد الحكومة يضم وزير الإعلام، خورخي رودريغز، فيما يشارك العضو البارز في الجمعية الوطنية، ستالين غونزاليز، في المفاوضات من جانب المعارضة.