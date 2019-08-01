"روس كوسموس" ترصد حرائق سيبيريا من الفضاء

نشرت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" على موقعها الرسمي في " تويتر" صورا للحرائق الضخمة التي تجتاح غابات سيبيريا.

أعلن وزير الموارد الطبيعية دميتري كوبيلكين، أمس الأربعاء، أن مساحة حرائق الغابات في روسيا تجاوزت 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة 12٪ عن العام الماضي، وقد تم إعلان حالة الطوارئ في خمس مناطق من البلاد.

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки — https://t.co/1x7OfCvFvb



В МЧС России переданы данные в объеме более 1 млн. 982 тыс. кв. км pic.twitter.com/7ZoBqRABMa — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 1, 2019

"تم إعلان حالات الطوارئ الإقليمية في خمس مناطق في روسيا، وأصعب الأوضاع في منطقة إيركوتسك وإقليم كراسنويارسك وجمهورية ساخا (ياكوتيا) وبورياتيا. وتبلغ مساحة المناطق التي تسيطر عليها حرائق الغابات 2.7 مليون هكتار، أي أكثر بنسبة 12٪ من العام الماضي".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي "إن طائرتي من طراز "إيل 76" أقلعتا بمهمة إطفاء الحرائق للمرة الأولى".

Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Они отправились в Эвенкийский район - 507 километров северо-восточнее Красноярска. Самолеты, задействованные в пожаротушении, должны вписаться в график гражданских рейсов аэропорта Кр-ярска⠀ pic.twitter.com/4qmJB5K79l — Владимир З. (@VladZinen) August 1, 2019

ويشارك في عملية إخماد الحرائق 2.7 ألف شخص، بالإضافة إلى 390 قطعة من المعدات البرية و28 قطعة من المعدات الجوية وخمس طائرات من طراز "إيل 76".