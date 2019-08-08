روسيا تنافس الولايات المتحدة على السوق الصينية

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، اليوم الخميس، على خلفية تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن، أن روسيا يمكنها أن تحل محل الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للصين.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن أوريشكين قوله : "على عكس الأمريكيين، تعتبر الصين روسيا شريكا موثوقاً به لتسويق أي منتج"، مشيرا إلى أن موسكو وبكين تجريان مفاوضات حول القضايا الزراعية، من أجل تحويل الصين إلى السوق الروسية.

ووفقا للوزير، إن البضائع التي تشتريها الصين حاليا من الولايات المتحدة ستقوم بشرائها من روسيا في المستقبل القريب.

يذكر أن الصين هي المستورد العالمي الرئيسي لمنتجات مثل فول الصويا والذرة، والتي تقوم بشرائها من الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، قبل أيام، اعتزام الصين وقف استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية، ردا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض رسوم إضافية تصل إلى 10% على كمية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة، إلى جانب الرسوم التي تصل إلى 25% المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية والتي سبق فرضها في العام الماضي.