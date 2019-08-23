موسكو تدعو الدول الأوروبية لمناقشة مخاطر نشر الصواريخ الأمريكية على أراضيها

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بحاجة إلى مناقشة سريعة لمخاطر تداعيات نشر الصواريخ الأمريكية في البلدان الأوروبية .

وقال فولودين في مؤتمر صحفي:

اليوم، البرلمانات، أولا وقبل كل شيء، الدول الأوروبية، سيكون من الصواب أن تناقش عواقب نشر صواريخ أمريكية على أراضيها. من الواضح أن الولايات المتحدة كلفتهم بدور، لا يحسدون عليه، الدول التي ستضطر لتلقي ضربة نووية جوابية.

وأشار فولودين، إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "يجب أن تدرك مسؤوليتها تجاه مواطني البلدان، التي تشكل جزءًا من مجلس أوروبا، وإلى جانب الاتحاد الأوروبي بذل قصارى الجهد للحفاظ على الأمن في القارة الأوروبية".

وشدد فولودين، على أنه "سيكون من الصواب عقد اجتماع استثنائي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي للنظر في مسألة نشر الصواريخ الأمريكية على أراضي أوروبا. لا تزال هناك فرصة لتجنب الأخطاء. وعلى أي حال، يجب على البرلمانيين أن يفعلوا كل شيء من أجل ذلك".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن خلال اجتماع طارئ مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن بلاده كانت تعلم أن الولايات المتحدة تقوم منذ فترة طويلة بتطوير أسلحة محظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

كما أكد أن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح مكلف ومدمر لاقتصادها، مذكرا بأن روسيا تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي بعد الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وفرنسا واليابان.