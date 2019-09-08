"كاماز" تعرض عربة جر للقطب الشمالي

في إطار معرض وسائل النقل التجارية الدولي "COMTRANS"، الذي بدأ في 3 سبتمبر/أيلول في موسكو، عرض مجمع "كاماز" ابتكاره الحديث تحت رقم 6355.

وسميت الشاحنة ذات العجلات صيغة 8х8 "كاماز-أركتيكا" وهي مصممة لاستخدامها في أقصى الشمال.

الميزة الرئيسية لعربة الجر هي إطارها المفصلي، بفضل هذا التصمم، تستطيع السيارة الدوران بمساعدة الإطارات التي تنحني، وليس بمساعدة العجلات.

العجلات لها إطارات واسعة، وهذا يسمح ل"كاماز-6355" بالسير في كل مكان، وهي قادرة على التغلب على العقبات والمناطق الترابية.

بالإضافة إلى ذلك يمكنها العمل في درجات الحرارة المنخفضة جدا (50-60 تحت الصفر)، وهي وسيلة نقل ممتازة لاستخدامها في أقصى الشمال والقطب الشمالي.

تم تجهيز "كاماز أركتيكا" بمحرك جديد إر6 (ستة في جهة واحدة)، وناقل حركة أوتوماتيكي وكابينة من الجيل الخامس، التي عملت عليها Torino Design الإيطالية.

ويوجد في الكابينة مكانان للنوم وحجر إضافية للأغراض، و3 شاشات مقاس 10 بوصة، وكذلك مقعد له عدة تعديلات.