روسيا تخطط لإنشاء قارب سريع لإنقاذ رواد الفضاء

أعلن رئيس شركة روسكوسموس، دميتري روغوزين، أنه لإنقاذ طاقم مركبة أوريل الفضائية (في حالة الهبوط الطارئ في المحيط الهادئ) ، يمكن أن ينشأ مجمع "كلاشينكوف" قاربًا عالي السرعة متخصصًا، مؤكدا أن الشركة تنتظر مشروعا متوافقا من المجمع.

وقال روغوزين: "نحتاج إلى وسائل للنقل إلى السفينة في حالة الطوارئ. لا أستبعد أن يعرض "كلاشينكوف" مقترحاته بشأن قارب فائق السرعة لإجلاء الطاقم".

في وقت سابق، أكد روغوزين أن سفينة "فيديراتسيا"، التي هي قيد الإنشاء حاليًا في روسيا، قد سميت باسم "أوريول" (النسر) تكريماً لأول سفينة شراعية عسكرية، والتي بناها القيصر ألكسي ميخائيلوفيتش رومانوف وتم تشغيلها عام 1670.

تجدر الإشارة إلى أنه في المعرض MAKS-2019 ، اقترح المدير العام - المصمم العام لشركة إن بي بي "رادار إم إم إس"، غيورغي أنتسيف، استخدام طائرات "الإيكرانوبلان" (الطائرات البرمائية) لإنقاذ رواد الفضاء في المحيط.

وقال أنتسيف: "الإكرانوبلان- الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تقترب بسرعة من مركبة الهبوط. وتبلغ المسافة بين السواحل الأمريكية والروسية 9000 كيلومتر".

كما أشار إلى أن حجم الإكرانوبلان سوف يسمح ليس لأخذ ليس فقط رواد الفضاء على متنها، بل والمركبة أيضا.