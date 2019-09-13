موسكو تقيم سلبيا تصريحات زيلينسكي المؤيدة للحفاظ على العقوبات ضد روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يقيم سلبيا تصريحات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المؤيدة للحفاظ على العقوبات ضد روسيا بسبب القرم.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول موقف الكرملين من مناشدة زيلينسكي للدول الغربية الحفاظ على العقوبات ضد روسيا: "سلبي، هناك مجموعة من التقييمات، كما تعلمون، وأثبتت مرارا مصداقيتها، تفيد بأن هذه العقوبات سلاح ذو حدين، لا تفيد أيا كان، ولا تساعد في حل أية مشكلة، وتتناقض مع القانون الدولي، وتؤدي إلى تآكل قواعد القانون الدولي، ولا تجلب عمومًا أي خير للبلدان التي تم إعلان العقوبات ضدها، أو لتلك الدول التي تعلن العقوبات".

هذا وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف في عام 2014، على خلفية الوضع في دونباس. واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا مرارا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وفي كانون الثاني/ يناير 2015 ، تبنى البرلمان الأوكراني بيانًا وصف فيه روسيا الاتحادية بـ"الدولة المعتدية". وتنفي روسيا من جانبها، اتهامات الجانب الأوكراني وتصفها بأنها غير مقبولة. وصرحت موسكو مرارا بأنها ليست طرفا في الصراع الأوكراني الداخلي ومهتمة بأن تتغلب كييف على الأزمة السياسية والاقتصادية.

يذكر، أن جمهورية القرم انفصلت عن أوكرانيا وانضمت إلى روسيا الاتحادية بعد استفتاء عام أجري على خلفية الأزمة في أوكرانيا في آذار/مارس عام 2014. وبعد انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا.