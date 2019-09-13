"فيسبوك" يعتذر عن منع سيمونيان من الوصول إلى حسابها

اعتذرت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن منع وصول رئيسة تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، إلى صفحتها، مؤكدة أن ما حدث كان خطأً.

وقال المكتب الصحفي للشبكة لوكالة "سبوتنيك": "معايير مجتمعنا تصف ما هو مسموح وما هو محظور على "فيسبوك". عندما نكتشف أن أي محتوى ينتهك القواعد، نقوم بحذفه وحظر الحسابات عن الانتهاكات المتكررة. ومع ذلك، إذا رأينا أننا ارتكبنا خطأً، فسنعيد المحتوى المحذوف ونحن نعتذر عن الخطأ - كما حدث في هذه الحالة".

ونشرت سيمونيان تدوينة بعد استعادة الوصول إلى صفحتها مباشرة، معلقة على فتح حسابها: "يا له من فرح في البيت!".

هذا ومُنعت سيمونيان من الوصول إلى صفحتها على موقع "فيسبوك" لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحجة "انتهاكها المعايير الاجتماعية".

ويشهد الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب خلال السنوات الأخيرة صعوبات جمة، حيث إنه في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يشير إلى الحاجة لمواجهة وسائل الإعلام الروسية، بالإشارة إلى "سبوتنيك" و"آر تي" كتهديدين رئيسيين. وفي تعليق له على هذا القرار، حيا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصحفيين العاملين في "آر تي" و"سبوتنيك" على الأداء الناجح، مشيرا إلى أن اعتماد مثل هذه الوثيقة تشير إلى التدهور الواضح للأفكار حول الديمقراطية في المجتمع الغربي.