روسيا تدرس إنتاج منظومات إس-400 في الهند

قال المدير التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، إن روسيا تجري مباحثات مع نيودلهي حول إمكانية جعل الهند موقعا لإنتاج منظومات إس-400 الدفاعية.

موسكو - سبوتنيك. وقال تشيميزوف في تصريح، "نعم، نناقش أيضا مع الهند مسألة إنتاج إس 400 هناك".



Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation "إس-400" يستعرض قوته في إصابة الأهداف بـ 40 ثانية

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد قال في وقت سابق، من الشهر الجاري: إن روسيا ستسرسل منظومة إس-400 للدفاع الجوي للهند في غضون 18-19 شهرا.

في أوائل أكتوبر 2018، وقعت روسيا والهند عقدًا لتوريد أنظمةخمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إس-،400 وسيكلف نيودلهي 5.43 مليار دولار.

وانتقدت واشنطن مرارا تنفيذ الهند لصفقات الدفاع مع روسيا التي تعتبر نيودلهي شريكًا رئيسيًا في جنوب آسيا. في عام 2018 ، أصرت الولايات المتحدة على أن ترفض الهند إبرام أكبر صفقة لشراء إس-400 من روسيا.

ولم تستبعد واشنطن إمكانية فرض عقوبات على شركائها الهنود. وقد أكدت قيادة الهند، من جانبها، مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر التقييد الأحادي غير قانوني.