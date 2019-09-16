روسيا تدرس إنتاج منظومات إس-400 في الهند

موسكو - سبوتنيك. وقال تشيميزوف في تصريح، "نعم، نناقش أيضا مع الهند مسألة إنتاج إس 400 هناك".
في أوائل أكتوبر 2018، وقعت روسيا والهند عقدًا لتوريد أنظمةخمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إس-،400 وسيكلف نيودلهي 5.43 مليار دولار.
وانتقدت واشنطن مرارا تنفيذ الهند لصفقات الدفاع مع روسيا التي تعتبر نيودلهي شريكًا رئيسيًا في جنوب آسيا. في عام 2018 ، أصرت الولايات المتحدة على أن ترفض الهند إبرام أكبر صفقة لشراء إس-400 من روسيا.
ولم تستبعد واشنطن إمكانية فرض عقوبات على شركائها الهنود. وقد أكدت قيادة الهند، من جانبها، مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر التقييد الأحادي غير قانوني.
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